الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وليد توفيق يكشف سبب رفض عائلته التحاقه بمجال الغناء والطرب

وليد توفيق
وليد توفيق

قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إن والدته كان صوتها في  الغناء جميل للغاية، وكان هذا الصوت الجذاب بمثابة الورث الذي اكتسبته من والدها.

بداية وليد توفيق 

وأكد المطرب وليد توفيق، خلال لقائه ببرنامج معكم منى الشاذلي، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "أون"، أن مهنة الغناء في السبعينيات كانت غير مربحة للغاية، لدرجة أنه كان يوجد مطربين غير قادرين على اكتساب ما يجعلهم قادرين على العيش، ولهذا كانت ترفض والدته أن يلتحق بمهنة الغناء، معبرًا:" ماما كانت رافضة بشكل قطعي، ووالدي كان يضربني إذا قمت بالغناء في الشارع".

رفض العائلة لمجال الغناء 

وأضاف في حديثه، أنه حرص على تحقيق حلمه في مجال الفن والغناء من خلال الاشتراك في أحدى المسابقات الشهيرة الغنائية في بيروت، وكانت هذه المسابقة يتم بثها عبر شاشة التلفزيون اللبناني، معبرًا:" أمي لم تعرف أنني سوف أظهر في هذه المسابقة، وعندما رأتني على شاشة التلفزيون بكت بشدة ودعت لي بالتوفيق في حياتي المهنية القادمة".

وليد توفيق معكم منى الشاذلي قناة اون بداية الفن الفنان وليد توفيق

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