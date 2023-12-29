عبدالحليم قنديل: فشل إسرائيل عسكريا فى غزة بروفة مبكرة لزوالها

علق الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، على سرقة الاحتلال لأعضاء 80 شهيدًا فلسطينيًا، مؤكدًا أنه لا يوجد جريمة موصوفة في التاريخ أو مبتكرة يمكن أن تتورع عنها إسرائيل أو أمريكا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا قامت على انقاض عشرات الملايين من الهنود الحمر وإسرائيل تعتبر أمريكا قصة ناجحة ويعتبر هذا الاستطيان ناجحًا.

وأكد أن القضاء على حماس واستعادة الأسرى وإقامة إدارة موالية في غزة، هذه هي الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب، ولكنها لم تحقق أي هدف منها وكل ما حققته هو الإمعان في الإبادة الجماعية في غزة وهدم كل مظاهر الحياة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن خسائر الجيش الإسرائيلي فاقت التوقعات ووفاة 500 قتيل وهذه أول مرة تحدث وربع القتلى من الضباط والرتب العالية.

معارك القتال والمسافة صفر أثبتت فشل إسرائيل

وأشار إلى أن معارك القتال والمسافة صفر أثبتت فشل إسرائيل فشلًا كبيرًا ولم يكن أحد يتصور أن جيشًا بهذا الجبن رغم التقدم التكنولوجي وهذا مؤشر أن هذه الحرب ليست الأخيرة ولكنها بروفة مبكرة لفكرة زوال إسرائيل لأنه ثبت وهن الجيش الإسرائيلي الذي روج أنه الذي لا يقهر.