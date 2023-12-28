الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو قرر فى اللحظة الأخيرة عدم مناقشة اليوم التالى من الحرب بمجلس وزراء الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة "اليوم التالي من الحرب على غزة" خلال اجتماع مجلس الحرب الذي انعقد هذه الليلة، حسب قناة القاهرة الإخبارية  ووسائل إعلام اسرائيلية تقول ان إلغاء نتنياهو بحث ما بعد الحرب جاء بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي غزة

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