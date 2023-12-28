السفير مسعود معلوف: تصريح زعيم كوريا الشمالية عن الحرب تهديد واضح لأمريكا

قال السفير مسعود معلوف، الخبير في الشئون الأمريكية، إن تصريح رئيس كوريا الشمالية للجيش بأن يستعد للحرب، تهديد واضح جدًا لأمريكا وغامض.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كوريا الشمالية تقيم علاقات جيدة مع روسيا والولايات المتحدة لا تحب ذلك، ولكن أن تصل كوريا لشبه إعلان حرب لأن طلب الزعيم الكوري من الجيش الاستعداد للحرب هو شبه إعلان حرب وغير مفهوم سبب هذا التصريح.

وأشار إلى أنه يوجد تحالف قوي بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، ويوجد تحالف قوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان انضمت لهذا التحالف مؤخرًا.

الأمم المتحدة لا تستطيع القيام بدورها لحفظ السلام

وتابع: أن الخلافات بين هذه المجموعة هناك تشير إلى قيام حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أنه بعد قيام الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان التساؤل هل سنصل لحرب عالمية ثالثة، وبعدها الحرب الإسرائيلية على غزة وجدنا نفس التساؤل وهذا يدل على أن العالم ليس في وضع مريح وليس هناك علاقات جيدة بين الدول وأن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تقوم بدورها في حفظ السلام أو تخفيف حدة التوتر.