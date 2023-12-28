الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيناس الدغيدى: الجمهور بيحب يشوف اللى مايقدرش يعمله فى الحقيقة

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي،  عن عدد من تفاصيل حياته الشخصية والفنية في لقاء تليفزيوني مساء اليوم.

وأكدت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الخميس: "المشاهد بيحب اللي ميقدرش يعمله في الحياة يشوفه في السينما والجمهور كده وكلنا كدهة عندنا انفصام في الشخصية".

وأشارت إلى أن الجمهور بيحب يدخل السينما ويشاهد هذه المشاهد الساخنة، متابعة: "الناس بتبقى داخلة عايزة تتفرج على المشاهد دي ومفيش صوت وكله قاعد يركز ويشوف".

إيناس الدغيدي حبر سري قناة القاهرة والناس

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