الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيناس الدغيدي: النجوم العالميين الذين أدوا مشاهد جريئة لديهم سيط ونجومية

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن تفاصيل من حياتها الشخصية والفنية في لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وأكدت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الخميس، أن كل النجوم العالميين الذين أدوا مشاهد جريئة لديهم سيط ونجومية أكثر من الذين لم يؤدوا هذه النوعية من المشاهد.

 وأضافت: "المشاهد بيحب اللي ميقدرش يعمله في الحياة يشوفه في السينما والجمهور كده وكلنا كده انفصام في الشخصية".

وأشارت إلى أن الجمهور بيحب يدخل السينما ويشاهد هذه المشاهد، متابعة: "الناس بتبقى داخلة عايزة تتفرج على المشاهد دي ومفيش صوت وكله قاعد يركز ويشوف".

وتابعت: "أنا جبت هند صبري ممثلة كويسة في مذكرات مراهقة وعملت مشاهد جريئة وجاية من مجتمع جريء ومكنتش خايفة ودورها اتعرض على ممثلات كثير ورفضوه لكن هي فنانة قدرت الدور وإن في السن دة الدور دة مهم ولو واحدة جاية بس عشان تقلع ومعندهاش إمكانيات فنية مش هاخدها".

إيناس الدغيدي حبر سري القاهرة والناس الإعلامية أسما إبراهيم

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