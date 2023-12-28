الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور: سعيد باللقب الأول.. وشكرًا لجماهير الأهلى

إمام عاشور
إمام عاشور

أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب ‏السوبر المصري بعد فوزه على موردن فيوتشر في نهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ‏مؤكدًا أن هذا اللقب له طابع خاص لا سيما أنه أول ألقابه مع الأهلي. ‏

وأكد عاشور أن الأهلي خاض مباراة قوية أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، ‏ونجح في التقدم بهدفين خلال الشوط الأول، ورغم تعادل فيوتشر في الشوط الثاني إلا أن الفريق ‏نجح في حسم الفوز المباراة خلال الشوطين الإضافيين.‏

ووجه عاشور الشكر لجماهير التي دعمت الفريق من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بالإمارات، وكافة الجماهير التي تدعم ‏الأهلي وتسانده أينما تواجد وفي جميع البطولات التي يشارك بها.‏

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري بداية بالنسبة إليه مع ‏الأهلي، وأن الفريق هدفه إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكل الألقاب. ‏

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