انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الشيخ زايد

تباشر نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بنطاق مدينة الشيخ زايد، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لقاطني العقار تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

شب حريق داخل شقة سكنية فى الحى الثالث بالمجاورة الثالثة نطاق مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.