الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الشيخ زايد

حريق
حريق

تباشر نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بنطاق مدينة الشيخ زايد، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لقاطني العقار تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

شب حريق داخل شقة سكنية فى الحى الثالث بالمجاورة الثالثة نطاق مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

الشيخ زايد حريق شقة سكنية مدينة الشيخ زايد المعمل الجنائي التحريات

مواد متعلقة

إخماد حريق شب داخل منزل بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

فنزويلا تطلق مناورات عسكرية ردا على "تحرك بريطانى" في جويانا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم