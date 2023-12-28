الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب داخل منزل بمنشأة القناطر

اطفاء حريق
اطفاء حريق

شبّ حريق داخل منزل بمنشأة القناطر وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة منشأة القناطر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق منشأة القناطر الحرائق النيابة التحقيقات

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