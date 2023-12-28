إخماد حريق شب داخل منزل بمنشأة القناطر

شبّ حريق داخل منزل بمنشأة القناطر وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة منشأة القناطر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.