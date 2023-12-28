الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شمس الكويتية: كنت حقيرة في طفولتي وربنا أنقذني من ذلك الشئ

الفنانة شمس الكويتية
الفنانة شمس الكويتية

قالت الفنانة شمس الكويتية،: "أنوي الاتجاه نحو الجمهور المصري الفترة المقبلة، لأني ألمس حب المصريين من كافة الفئات، لافتة إلى أن أجمل شئ في مصر هو ناسها.

وأضافت خلال حوار لها، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"،: "مصر الهوية الطيبة والناس.. الأشخاص وناس البلد هم العامل الأساسي في حب البلد، والإنسان الغريب عن مصر يعامل بتقدير عال وهذا غير موجود سوى في مصر".

وعن طفولتها، تابعت: "كنت شخصية حقيرة في المراهقة، وقرأت منذ الصغر، وعنيدة ولهذه الأسباب لم أكن صديقة لوالدتي، وهي لم تتدخل في حياتي وقراراتي، ودرست المزيكا نظرا لهوايتي رغم رغبة أهلي في دراسة الطب نظرا لذكائي العالي".

وواصلت: "ربنا أنقذني إن شخصيتي لم تتأثر بطفولتي".

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