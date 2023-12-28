الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى.. مودرن فيوتشر يجبر الأهلى على الوصول إلى الوقت الإضافى

الأهلي ومودرن فيوتشر
الأهلي ومودرن فيوتشر

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر بالتعادل الإيجابي في نهائي كأس السوبر المصري.

واتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي من عمر المباراة، بعد أن نجح مودرن فيوتشر في تسجيل هدفين في الدقيقتين 77 و82 عن طريق عمر السعيد ومحمد محمود.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين اللذين يبحثان عن الانتصار وحصد اللقب.

فريق مودرن فيوتشر كاد أن يسجل التقدم بعد كرة بينية رائعة في ظهر محمد عبدالمنعم إلى عبدالكبير الوادي الذي وجد نفسه أمام مرمى مصطفى شوبير لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة التاسعة، محمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين سيطر عليها باسم علي من على القائم الثاني.

كهربا نجح في تسجيل أول أهداف الأهلي بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول، وسددها كهربا رأسية في الشباك في الدقيقة 12.

في الدقيقة 18، جوزيف نجويم أرسل الكرة لداخل نقطة الجزاء، وحولها غنام محمد برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

بيرسي تاو سدد كرة ضعيفة في يد محمود جنش في الدقيقة 20.

مودرن فيوتشر سيطر على مجريات اللقاء لكنه فشل في تهديد مرمى مصطفى شوبير.

وسدد محمود كهربا خلفية مزدوجة بعد عرضية من علي معلول وصلت سهلة في يد محمود جنش.

جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالحارس محمود جنش ووضعها من فوقه لحظة خروجه.

عبد الكبير الوادي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

 

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة من أجل تسجيل هدف ثالث وإنهاء المباراة.

وسدد حسين الشحات الكرة من خارج منطقة الجزاء امسك بها جنش بثبات.

في الدقيقة 50، أهدر بيرسي تاو فرصة الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد هاني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية مرت فوق العارضة.

توقف المباراة بسبب إصابة محمد عبدالمنعم بعد كرة مشتركة مع مروان محسن.

علي معلول انطلق من الجهة اليسرى وتلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات، وبدلا من التقدم والتسديد في المرمى قرر التمرير إلى بيرسي تاو لكن الكرة مرت بعيدة عنه.

وسدد بيرسي تاو الكرة مرت على يسار الحارس محمود جنش.

وانطلق إمام عاشور قبل أن يرسل عرضية قوية مرت أمام كهربا.

وأجرى الأهلي أول التغييرات في الدقيقة 63 بنزول طاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات.

تمريرات قصيرة متبادلة من لاعبي الأهلي ومحاولة من طاهر لتسديد الكرة من فوق جنش الذي أنقذ مرماه من هدف ثالث.

أحمد عاطف انطلق ومرر الكرة من أمام مروان محسن قبل أن يعود مهاجم فيوتشر ويخطف الكرة ويسدد كرة قوية على يمين الحارس مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

عمرو السولية سدد رأسية سهلة في يد الحارس محمود جنش.

كريم فؤاد سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

طاهر محمد طاهر سدد كرة قوية اصطدمت في باسم علي وهي في طريقها للشباك.
 

الاهلى مودرن فيوتشر مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر محمد محمود عمر السعيد

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