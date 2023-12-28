استشارى جراحة يكشف أهمية العلاج على نفقة الدولة بجراحة العظام والعمود الفقرى

قال الدكتور تامر أبوهميلة، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، إن مبادرة العلاج على نفقة الدولة الخاصة بالعظام والعمود الفقري، لم تكن أمرًا سهلًا لأنها من أغلى العمليات التي تجرى، والمستلزمات التي تستخدم فيها مكلفة جدًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن من أهم المبادرات التي تمت على نفقة الدولة هي توطين الصناعة المصرية من المفصل وتثبيت الحوض، والتي وفرت ملايين الدولارات لخزينة الدولة بعد المفاصل التي كنا نستوردها من الخارج وكانت المبادرتان مكملتان لبعض.

وأكد أننا نحتاج أن نؤمن بالمنتج المصري وجودته، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه المصنع المصري وهي أن التكنولوجيا فيه عالية نحتاج إزالة هذه المعوقات بالتعاون مع هيئة الاستثمار والأطباء لأنه لو توفرت المستلزمات بسعر جيد ستكون أروع نتيجة للمواطن المصري ولخزينة الدولة.

أهمية التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل هو تكملة للجهود المصرية التي تمت وهو من أهم الاستحققات التي يحصل عليها المواطن المصري في 2024، وننتظر أن يكتمل في كل المحافظات المصرية.