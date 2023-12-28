الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم" على قنوات المتحدة

زينهم
زينهم

أحداث كثيرة هامة وخفيفة صنعها مسلسل “زينهم” على قلوب المشاهدين الذين اهتموا بمتابعة أحداثه منذ عرض الحلقة الأولى عبر قناة أون إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل من بطولة أحمد داود، وكريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وهناء الشوربجي، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج يحيي إسماعيل.

ومع اقتراب انتهاء عرض مسلسل “زينهم” المكوّن من 30 حلقة، والذي يعرض بالتزامن عبر المنصة الرقمية Watch it، يهتم الجمهور بالبحث عن مواعيد عرضه لمشاهدة الحلقة الأخيرة التي شوّق كاتب المسلسل الجمهور بها، بعد منشوره الذي شارك به جمهوره عبر صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، قال فيه: “انتظروا مفاجآة الحلقة الـ 30”.

ويرصد “الدستور" مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من “زينهم” في السطور التالية.

سيتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “زينهم” يوم الأحد من الأسبوع المقبل، على قناة أون وأون دراما، لينتهي أحداث مسلسل “زينهم" بعد عرض الحلقة الأخيرة التي ستعرض أيضًا بالتزامن عبر المنصة الرقمية واتش ات.

ويعاد مسلسل “زينهم” عرض الحلقة الأخيرة منه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

تفاصيل أحداث مسلسل زينهم ومواعيد عرضه على قناة ONE

أحداث مسلسل زينهم الحلقة 29 ومواعيد عرضه على قناة ONE

أبطال مسلسل زينهم

ويجمع مسلسل زينهم عدد من نجوم الدراما المصرية وبالمقدمة الفنان أحمد داود وكذلك فنانين آخرين منهم.

  • الفنانة هناء الشوربجي.
  • المبدعة سلمي أبو ضيف.
  • النجم كريم قاسم.
  • الفنانة يارا جبران.
  • الفنانة سلوي محمد علي.
  • الفنان أسامة أبو العطا.
  • النجم عماد رشاد.
  • تأليف محمد سليمان عبد المالك
  • إخراج يحيي إسماعيل.

تردد قناة أون إي الجديد لعرض مسلسل “زينهم”

القمر الصناعي  Nilesat 201 Intelsat 19

مدار القمر     7 درجة شرق  166 درجة غرب

التردد  11862        12646

الاستقطاب    رأسي   أفقي

الترميز  27500    28066
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