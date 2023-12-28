متحدث السياحة: زيادة ملحوظة فى الأفواج الأجنبية السياحية رغم التوترات الأمنية المحيطة بنا

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية معنية بصورة كبيرة بتطوير ملف السياحة وخاصة السياحة الأوروبية، ولهذا تم التواصل مع خطوط الطيران الأجنبية لإبلاغهم بالاستقرار والتطوير السياحي المصري، وأن مصر جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية المختلفة.

الترويج للسياحة بالخارج

وأكد متحدث وزارة السياحة، أن الوزارة قامت بعمل الكثير من الأنشطة الترويجية في الدول الأوروبية كافة من أجل التعبير عن مكانة الدولة المصرية سياحيًا.

وأضاف في حديثه، أنه تم التعاقد مع شركات العلاقات العامة الدولية من أجل الترويج للأنشطة السياحية الخارجية، وهذه الشركات سوف تصدر الرسائل المصرية المختلفة، وأهمها أن مصر مستقرة آمنة وبعيدة عن التوترات السياسية المحيطة بها.

الاستقرار الأمني المصري

وتابع: "تم بث مقاطع فيديو للأجانب المتواجدين في مصر، حيث عبروا الأجانب عن الاستقرار والأمن والتطوير الكبير الذي يوجد في الدولة المصرية حاليًا".

واستطرد: "يوجد زيادة ملحوظة في الأفواج السياحية العربية والأجنبية المتواجدة في الدولة المصرية الآن، وبمكن القول أن هذا الموسم السياحي المصري فريد من نوعه ويسيجل أعلى المؤشرات".