الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث السياحة: زيادة ملحوظة فى الأفواج الأجنبية السياحية رغم التوترات الأمنية المحيطة بنا

الأفواج الأجنبية
الأفواج الأجنبية السياحية

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية معنية بصورة كبيرة بتطوير ملف السياحة وخاصة السياحة الأوروبية، ولهذا تم التواصل مع خطوط الطيران الأجنبية لإبلاغهم بالاستقرار والتطوير السياحي المصري، وأن مصر جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية المختلفة.

الترويج للسياحة بالخارج 

وأكد متحدث وزارة السياحة، أن الوزارة قامت بعمل الكثير من الأنشطة الترويجية في الدول الأوروبية كافة من أجل التعبير عن مكانة الدولة المصرية سياحيًا.

وأضاف في حديثه، أنه تم التعاقد مع شركات العلاقات العامة الدولية من أجل الترويج للأنشطة السياحية الخارجية، وهذه الشركات سوف تصدر الرسائل المصرية المختلفة، وأهمها أن مصر مستقرة آمنة وبعيدة عن التوترات السياسية المحيطة بها.

الاستقرار الأمني المصري 

وتابع: "تم بث مقاطع فيديو للأجانب المتواجدين في مصر، حيث عبروا الأجانب عن الاستقرار والأمن والتطوير الكبير الذي يوجد في الدولة المصرية حاليًا".

واستطرد: "يوجد زيادة ملحوظة في الأفواج السياحية العربية والأجنبية المتواجدة في الدولة المصرية الآن، وبمكن القول أن هذا الموسم السياحي المصري فريد من نوعه ويسيجل أعلى المؤشرات".

أحمد يوسف متحدث وزارة السياحة الحياة اليوم الترويج للسياحة الحياة

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم