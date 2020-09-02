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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المالديف تلزم السائحين بتقديم شهادة تفيد بخلوهم من كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:40 م
المالديف
المالديف
وكالات
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قال متحدث باسم وزارة السياحة اليوم الأربعاء، إن حكومة المالديف قررت إلزام جميع القادمين للبلاد في زيارة قصيرة ومن بينهم السائحين تقديم شهادة تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا، يتم استخراجها قبل 72 ساعة من القدوم للبلاد.

وقال عبد الله إياس المتحدث باسم وزارة السياحة، إن القرار سوف يطبق اعتبارا من 10 سبتمبر الجاري.

وقال وزير السياحة عبد الله موسوم لوسائل الإعلام المحلية، إنه تم اتخاذ هذا الإجراء الجديد لضمان سلامة جميع السائحين الذين يصلون إلى البلاد.

وكانت المالديف قد أعادت فتح أبوابها أمام السائحين ابتداء من 15 يوليو الماضي، بعد إغلاق الفنادق لمدة أربعة أشهر.

وتعتزم وزارة السياحة اجتذاب أكثر من 7000 سائح الشهر المقبل.

وقد سجلت المالديف 8003 حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و29 حالة وفاة.

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