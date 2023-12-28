طارق فهمي يكشف جهود الدولة المصرية في حل الأزمة الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية رئيسي ومركزي، خاصة أنها تعد قضية أمن قومي لمصر بالإضافة للمسئولية القومية، مؤكدًا أن مصر تتحمل مالا يتحمله الآخرون على المستوى الدولي ودعم إخواتنا في فلسطين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر تاريخي ومهم والأزمة الأخيرة كشفت الموقف المصري على الأرض والأطر الحاكمة للموقف المصري، وإعادة تقديم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وأكد أن مصر لا تتحرك في مساحة واحدة ولكنها تتحرك في عدة اتجاهات منها سياسية وأمنية واستراتيجية والدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرًا في هذه الأزمة ومازالت تعلبه.

مصر تضع حلًا شاملًا ومراحل تدريجية لحل الأزمة بغزة

وتابع، أن مصر تضع حلًا شاملًا ومراحل تدريجية ترتبط بهدن ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وحل الدولتين وإعادة ترتيب الأولوية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مسارات الحركة المصرية تعدد وتتنوع للتأكيد على ثوابت الدور المصري والعمل على مستوى أشمل ولا تضع حلولا وقتية.