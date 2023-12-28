الأكثر بحثًا.. تعرف على كلمات أغنية "بيوحشنا" لعمرو دياب

طرح عمرو دياب أغنية جديدة من ألبومه الجديد "مكانك" والتي حملت عنوان "بيوحشنا" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وأغنية بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، هندسة صوت وميكس وماستر أمير محروس، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

ملازمنا ملازمنا

خياله وطيفه

فين ما نروح ملازمنا

اكمنه حبيبي الروح بالروح

لا لا احب غيره ومش مسموح

بيوحشنا بيوحشنا

رؤياه بيوحشنا بيوحشنا والله

يابا ليله ورا ليله

خلانا عشقناه ياما الليل

طال الليل طال

ياما النور هل معاه

يشاغلنا تعالي اطمن ع الاحوال

و طمنا ان كنا بنيجي سعات ع البال

فيها حاجه ان كنت ترد الشوق

وتصدر الهضبة ترند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى أغنيات ألبوم مكانك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة، وبعدها طرح الهضبة ثاني أغنيات الألبوم بعنوان سلامك وصلي وهي من كلمات محمد القاياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى ثالث أغنيات الألبوم بعنوان معرفش حد بالاسم ده وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن وتوزيع أحمد إبراهيم.