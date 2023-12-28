الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رصاصة فى رأس موزة: تفاصيل مثيرة فى مقتل عريس الخانكة

المجني عليه
المجني عليه

داخل قرية عرب العيايدة بمنطقة الخانكة في القليوبية، كانت إحدى الفتيات تسلك طريقها للمنزل لتحتمي به من برد الشتاء، وأثناء سيرها اعترض أحد الشباب طريقها وبدأ في التحرش بها لترد عليه بالشتائم ليقوم بصفعها على وجهها. 

لم تنته تلك الواقعة عند هذا الحد، بل قامت عائلة الفتاة بالبحث عن الشاب للانتقام منه خلالها بادر الشاب محمد أحمد، الشهير بـ"موزة " الذي تدخل لفض الخلاف، لكن لم تتقبل عائلة الفتاة ذلك وتوعدت بقتله إذا تدخل مرة أخرى. 

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رصاصة في رأس "موزة"

كانت عقارب الساعة تشير للرابعة فجرًا وأثناء خروج "موزة" للعمل تربص به 3 أشخاص من عائلة الفتاة وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية اتجاهه ليسكن رأسه طلق ناري ويصبح جسده جثه هامدة وتلطخ دماؤه جدران المنازل لتعلن لحظات الغدر التي تعرض لها، فكانت شهامته هي التي دفعته للتدخل.

في انتظار أول مولود 

مر 25 يومًا على زواج "موزة " الذي كان ينتظر مجيء نجله الأول لكن رصاصات الغدر كانت لها قرار آخر، "كان أطيب الناس" بتلك الكلمات بدأت إحدى أقارب المجني عليه حديثها لـ"الدستور" بأن المجني عليه لم يكن طرفا في المشاجرة بل بادر لفضها قبل أن يحدث كارثة، ولم يكن يعلم أن حياته ستنتهي بسبب شهامته وذكرت أن زوجته أخبرته قبل مقتله بيوم بأنها تحمل في رحمها أبنه الأول الذي كان قدره أن يولد بدون أب، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتله بدم بارد بدون وجه حق.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الخانكة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل شاب يدعي محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف بـ"عريس الخانكة" على يد أحد الأشخاص بعدما أطلق عليه عيارا ناريا استقر في الرأس.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ بالتحريات تبين أن المتهم ومعه ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق أعيرة نارية عليه أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الخانكة الشاب موزة التحرش عائلة الفتاة

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