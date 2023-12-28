الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العطلات الرسمية فى مصر 2024 مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين (العام -الخاص)

اجازات
اجازات

يبحث كثير من المواطنين مع بداية العام الميلادى الجديد ومن خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد العطلات الرسمية فى مصر 2024  مدفوعة الأجر لجميع موظفى القطاعين (العام -الخاص).

الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر خلال السطور التالية :

العطلات الرسمية فى مصر 2024  مدفوعة الأجر لموظفى (العام -الخاص):

تأتي مواعيد إجازات 2024، وفقًا لتقويم 2024 كالآتي:

إجازة عيد الميلاد..الأحد 8 يناير :

يحصل المواطنين علي إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 8 يناير 2024

إجازة ثورة 25 يناير :

وكذلك يمنح لجميع العاملين فى القطاع العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير 2011 وذلك فى الخامس والعشرون من يناير كل عام 

إجازة شم النسيم ..17 إبريل 2024

ويحصل موظفى القطاعين العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر  فى 17 إبريل بمناسبة شم النسيم.

إجازة عيد الفطر2024.. 14 إبريل  

تعرف على موعد أجازة رأس السنة الميلادية الجديدة لعام 2024

ويحصل الموظفين علي إجازة عيد الفطر المبارك 14 أبريل 2024

إجازة عيد تحرير سيناء..25 إبريل  :

 تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024

إجازة عيد العمال ..الأول من مايو 2024 :

وفى الأول من شهر مايو من كل عام ميلادى يحتفل العالم بعيد العمال وهو إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين والموظفين فى القطاعين الخاص والعام بالدولة .

إجازة ثورة 30 يونيو

وفى 30 من يونيو يحتفل المصريون بعيد ثورة 30 يونيو 2013 وذلك تعظيما لهذه الثورة وهى إجازة مدفوعة الاجر لجميع العاملين بالدولة .

إجازة يوم عرفات :

وفى 2 يوليو 2024 حسب  توقعات المختصين  سوف يحتفل المصريون  والعالم الإسلامى بوقفة عرفات وهى إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة .

إجازة عيد الاضحى ..3 يوليو 2024

وفى الثالث من يوليو 2024 يحتفل المصريون والعالم الإسلامى بعيد الأضحى المبارك وهو إجازة رسمية لمدة أربع ايام لجميع العاملين بالدولة كما هو معتاد كل عام.

إجازة رأس السنة الهجرية 1446 هجريا 

يحصل المواطنين علي إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو

إجازة ثورة 23 يوليو :

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو

الاحتفال بالمولد النبوى الشريف :

إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024

الأحد 6 اكتوبر ..إجازة عيد النصر :

إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر

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