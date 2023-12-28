خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور" يستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن حالة الطلب للحصول على وحدة سكنية من خلال موقع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى يرجى اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الضغط على هذا الرابط

https://cservices.shmff.gov.eg/

الضغط على أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية

كتابة رقم المشروع المقدم للحصول على الوحدة السكنية

كتابة جميع بيانات صاحب الطلب من خلال الخانات المخصصة لذلك

الضغط على زر "استعلام"

سيتم عرض حالة الطلب، وفي حالة الرفض سيتم توضيح السبب.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أتاح صندوق الإسكان الإجتماعى عدة طرق للاستعلام عن حالة الطلب ومنها توفير خط ساخن لخدمة المواطنين ولتسهيل الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالوحدة السكنية وذلك من خلال هذه الأرقام 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

كما يمكن استخدام الرسائل النصية عبر إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124، مع خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

شروط الحصول على وحدة سكنية فى مشروع سكن لكل المصريين

حصول المتقدم على الجنسية المصرية

عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة

الدخل الشهري للمتقدم الأعزب لا يقل عن 1200 جنيه ولا يتجاوز 6000 جنيه

الدخل الشهري للمتقدم المتزوج لا يقل عن 3500 جنيه ولا يتجاوز 8000 جنيه

لم يسبق للمتقدم تخصيص وحدة سكنية له من نفس المشروع الأصلي

أن يكون تابعًا لفئة محدودي الدخل من الإعلان السابق

وكانت وزارة الإسكان صرحت على لسان الدكتورة مي عبد الحميد ما يسمى بـ " الإعلان التكميلى " لشقق الاسكان الإجتماعى وهو الإعلان 18 وهو يخص المتقدمين للحصول على وحدة سكنية فى الإعلان الذى تم طرحه فى بداية 2023 ولم تنطبق عليهم الشروط ولم يسحبوا مبلغ الحجز حيث أكدت الوزارة أن الغعلان التكميلى خاص بمنحهم الوحدة السكنية طالما لم يتم سحب مبلغ جدية الحجز.