الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قرار جديد من البنك المركزى بشأن رسوم تحويلات إنستاباى

تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، حزمة قرارات تتضمن إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

تأتي هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024 استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وتعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في أبريل 2022، من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد علي 6.5 مليون عميل.

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها (بلغت 404 ملايين معاملة) بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد علي 6.5 مليون عميل، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي. 

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