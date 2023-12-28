حصل على 3 شهادات.. ما لا تعرفه عن مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

يعد مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يقع في العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشاريع الثقافية في العاصمة الجديدة، افتتحه الرئيس السيسي مارس الماضي 2023 وهو مركز عالمي يهدف إلى النمو الفكرى والثقافى والدينى والاجتماعى.

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي أو مسجد مصر، من أهم المشاريع الثقافية، حيث يسهم في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الحوار بين الحضارات ودعم البحث العلمي، كما يساهم المركز في تشجيع السياحة الثقافية، ويجعلها وجهة سياحية ثقافية مهمة.

وحصل مشروع المركز الثقافي الإسلامي على جائزة الاستحقاق في فئة مشروعات الثقافة والعبادة في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الأمريكية لعام ۲۰۲۲.

يضم المركز الثقافي عدة قطاعات مهمة، مركز إعلام ومكتبة عامة وأماكن لتحفيظ القرآن، إضافة إلى المسطح العلوي أو الساحة العلوية للمسجد، التي تعد خدمات للمسجد وهي عبارة عن 81 دورة مياه، كما يوجد 10 أبواب، وهي: 4 من الجانب الشرقي و4 من الجانب الغربي واثنين من الجانب الشمالي وتخدم المصلين والمركز الإسلامي.

ويقع المركز في قلب الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسى وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالى من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

ويوجد بالمسجد أكبر منبر في العالم فقد تم تنفيذه في العالم الإسلامي من أجود أنواع الأخشاب ويدوي وبالتعشيق، بينما يوجد به أكبر نجفة في العالم من حيث الوزن والقطر.

وتبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع، ويحتوى على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية، بالإضافة إلى مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع، ويسع لأكثر 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة.

يحتوي المركز على مبنيين، الأول طوله 147 مترا من منسوب سطح الساحة العلوية، كما يوجد مجمع للقاعات وهو عبارة عن 3 قاعات، 2500 متر في المنطقة الشرقية، ومساحة مماثلة في المنطقة الغربية، ويسع كل مبنى لنحو 300 فرد.

عدد المآذن وارتفاعها

بينما ترتفع المئذنتان التي بالمسجد على نحو 140م عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2، كما يتوفر بالدور الأرضى للمأذنة الفراغات المختلفة من حمامات ومتجر هدايا وغرفة التذاكر ومكتب إدارى وغيرهم من الخدمات اللازمة للمبنى، ويتوسطه سلم شرفي يصل لارتفاع 133م من المأذنة مع مصعد لذوى الاحتياجات الخاصة.

قاعات ومباني مركز مصر الثقافي

ويضم المركز مبني القاعة الشرقية التي تبلغ المساحة الكلية للقاعة الشرقية نحو 3055 م2 تتوسطها قبة إسلامية، ينقسم المبنى إلى 3 قاعات رئيسية، تسع القاعتان 200 فرد لكل منهم أما القاعة الثالثة فتسع 400 فرد.

بينما مبني القاعة الغربية، حيث تبلغ المساحة الكلية للقاعة الشرقية نحو 2800 م2 تتوسطها قبة، بينما المبنى الخدمى الشرقى، للمبنى 4 بوابات تعمل كمداخل رئيسية تربط بين الساحة الثانوية والساحة العلوية للمسجد، حيث تبلغ المساحة الكلية للمبنى نحو 45260 م 2.

وتنقسم الفراغات الى محلات تجارية ومكتبة عامة بمساحة 300 م2 وغرفتين لتحفيظ القرآن تبلغ مساحة الواحدة 100 م2، وقاعة للصلاة تبلغ مساحتها 1700 م2 وقاعة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها 650 م2 وحمامات وأماكن للوضوء لخدمة المسجد.

ويضم المبنى الخدمى الغربى 4 بوابات تعمل كمداخل رئيسية تربط بين الساحة الثانوية والساحة العلوية للمسجد، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالى 33085 م 2 وتنقسم الفراغات إلى محلات تجارية ومركز إعلامى ملحق بها عدد 3 مكاتب إدارية، وحمامات وأماكن للوضوء لخدمة المسجد.

المركز التجارى الثقافى

للمبنى بوابتان، تربط بين الساحة الثانوية والساحة العلوية للمسجد.تبلغ المساحة الكلية المبنى 59765م2 وتنقسم الفراغات إلى محلات تجارية وغرف إدارية وغرف اجتماعات.

شهادات حصل عليها مسجد مصر

وحصل المسجد خلال الفترة الماضية على ثلاث شهادات عالمية في المقاسات المختلفة من "موسوعة جينيس"، أول شهادة حصل عليها المسجد من المنبر الداخلي لارتفاعه 16 مترا و45 سم، ويعد أكبر منبر في العالم يتم تنفيذه في العالم الإسلامي من أجود أنواع الأخشاب ويدوي وبالتعشيق.



كما حصل على شهادتين من جينيس بسبب النجفة الموجودة في المسجد حاصلة على الأولى منها قطر النجف 22 مترا، وعبارة عن أربعة أدوار، وهي أكبر نجفة في العالم، والتانية من حيث الوزن، الذي يصل إلى 50 طنًا، وحصلت بموجبه على شهادة أثقل وزن نجفة في العالم.

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