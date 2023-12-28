الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كده لأ".. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة من "أبو نسب"

أحمد سعد
أحمد سعد

طرح أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "كده لأ" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات أخرى وهى أغنية ترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب" وهى من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، وإسماعيل نصرت وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا:«استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبونسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة اليوتيوب».

"أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.. وتقول كلمات "كده لأ":..

كده فجأة؟.. بتدق ف قلبى الدقة
مين زق الزقة دى عايز اعرف مين دا ومش طيب ليه؟
دا شرير.. دا خطير
دا ماشوفتش زيه كتير
مش عارف انفد منه بجلدى ولا الزق فيه بضمير
انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه
وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه
ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش
متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش
فيه شراسه.. ولذاذة.. ساقع سخن دا ف ازازة
الميكس غريب ودا مش هيسيب قلبى الا وطايله الكارثه
بتسوح.. طاب اروح.. انا مالى بزن بنوح
لا دا شاكله فى حاجة غير التانيين، لاتكونشى الحاسة السادسة
انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه
وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه
ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش
متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش

أحمد سعد يوتيوب كده لأ أبونسب مزيكا

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