علاج متحور كورونا الجديد.. 7 طرق للحفاظ على نفسك من الإصابة

مع ارتفاع معدلات الإصابة بـ كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، سرعان ما أصبح متغير جديد شديد التحور يسمى JN.1 هو السلالة السائدة على الصعيد العالمي، ويمثل متغير أوميكرون الفرعي سريع الانتشار الآن ما يقرب من نصف جميع الحالات، ومن المتوقع أن يستمر في تأجيج العدوى خلال موسم الشتاء.

متحور كورونا الجديد

يكتسب JN.1 سرعة في العديد من البلدان حول العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "نوع مختلف من الاهتمام" بسبب "انتشاره المتزايد بسرعة" على مستوى العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تضاعفت تقريبًا نسبة الحالات الناجمة عن السلالة الجديدة شديدة العدوى في الولايات المتحدة، ويعتبر JN.1 الآن هو السلالة الأسرع نموًا في البلاد، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبعد انتشار بديل "كوفيد- 19"، JN.1، ارتفع البحث حول إجراءات الوقاية منه وعلاج متحور كورونا الجديد، في ضوء الاستعدادات لمواجهة الفيروس الأكثر انتشارًا في العديد من البلدان.

ما هي أعراض JN.1؟

حتى الآن لا يحمل JN.1 أعراضًا مختلفة عن المتغيرات الأخرى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، والتي تشمل:

إلتهاب الحلق

ازدحام

سيلان الأنف

سعال

تعب

صداع

آلام العضلات

حمى أو قشعريرة

فقدان حاسة التذوق أو الشم

كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

يشير النمو المستمر لجين JN.1 إلى أنه إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل في التهرب من الجهاز المناعي، لذا يحثّ مسؤولو الصحة العالمية الجمهور على البقاء يقظين واتخاذ تدابير استباقية للحماية من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك ممارسة نظافة اليدين الجيدة، ومتابعة التطعيمات، وطلب الرعاية الطبية الفورية لأي أعراض مثيرة للقلق.

ابق على اطلاع دائم بلقاحات فيروس كورونا . اختبار إذا كان لديك أعراض. اعزل نفسك إذا كنت مصابًا بمتحور كورونا الجديد تجنب الاتصال بالأشخاص المرضى. تحسين التهوية. ارتداء الكمامة في الأماكن الداخلية المزدحمة. اغسل يديك بالماء والصابون دائمًا.