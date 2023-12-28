وليد البطوطى: الدولة قدمت دعمًا غير محدود للسياحة فى عموم الجمهورية

كشف المستشار وليد البطوطي، مستشار البنك الدولي للسياحة وخبير الآثار، عن جهود الدولة في دعم قطاع السياحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة توافق على حزمة حوافز لتشجيع قطاع السياحة.

وأضاف أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر والقيادة السياسية لا تتأخر عن دعم قطاع السياحة بدعم غير محدود، موضحًا أنه تم عمل خطط كبيرة على البنية التحتية لقطاع السياحة في عموم مصر.

وأشار إلى أن الدولة فتحت متاحف جديدة، وقامت بترميم الآثار، موضحًا أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا غير محدود للسياحة في عموم الجمهورية.