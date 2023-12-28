جهود الدولة لدعم الصناعات الزراعية.. خبير يوضح

استعرض المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، جهود الدولة لدعم الصناعات الزراعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك أهمية لإنشاء مجمعات الصناعات الزراعية في مصر.

وأضاف أنه باستثمارات 300 مليون دولار شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية بالشرق الأوسط بمدينة السادات.

وأشار إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية للصناعة، موضحًا أن هذا المجمع يضيف قيمة مضافة للحاصلات الزراعية في مصر، ويوفر فرص عمل كبيرة لقطاع عريض من الشباب.

وأكد أن حجمًا كبيرًا من إنتاج مجمع الأغذية يساهم في دعم الحصيلة الدولارية في مصر، موضحًا أن وضع الدولة حجر أساس لمجمعات صناعية وإضافة قيمة مضافة شىء إيجابي للدولة.