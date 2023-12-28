المنطقة الجنوبية بالقاهرة تستعد لافتتاح شارع الأشراف ومزارات آل البيت

استعدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تحت رئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، لاحتفالية افتتاح شارع الاشراف "بقيع مصر" ومزارات آل البيت والتي من المقرر أقامتها بشارع الأشراف بحي الخليفة في حضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومؤسسة مساجد ولفيف من اعضاء مجلسي الشعب والشوري ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين وعددا من الشخصيات العامة وقيادات محافظة القاهرة والتنفيذين.

ونظرا لعظمة الموقع ولمكانة أصحاب المزارات في قلوب المصريين وجميع المسلمين والمهتمين بالثقافة الاسلامية في شتى بقاع الارض اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان احتفالية اليوم تعد تتويجا للجهود المبذولة على مدار اكثر من عام كامل في سباق وتحدي مع الزمن وكافة التحديات للانتهاء من اعمال التطوير في وقت قياسي وبكفاءة عالية بشكل يليق بعظمة وجلال اصحاب المزارات من ال بيت النبوة رضى الله عليهم جميعا حيث تشمل الاحتفالية عدد من الفقرات والتواشيح الدينية لخلق حالة من الروحانيات تتماشى مع اصحاب المزارات ومقامها العالي في نفوس مرتديها.

وصرحت المهندسة جيهان عبد المنعم، أن شارع الاشراف احد اهم المشروعات والتي خضعت لاعمال تطوير كبيرة نظرا ما يضمه الشارع من عدد كبير من الأضرحة ومساجد لآل البيت وعدد من المعالم الاثرية وتحويله إلى نموذج ثانٍ لشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية وجعله مزارا سياحيا من الدرجة الأولى.

ملامح تطوير شارع الأشراف

وخصع الشارع لعدد من أعمال التطوير أهمها احلال وتجديد مرافق المياة والصرف الصحي من خلال أعمال الدفع النفقي والمطابق وبالوعات صرف مياه الامطار، كما تم رصف الأرضيات وإضافة نظم إضاءة تراثية وطلاء لواجهات المنازل السكنية وتركيب احجار الهاشمة بألوان موحدة ورفع كفاءتها بشكل يتناسب مع روح وعبق التاريخ الى جانب ترميم للعديد من البنايات التراثية بالشارع واستخدام الفراغات العامة بشكل جمالي مع تنفيذ أعمال التجميل والتشجير ووضع أحواض المزروعات والفازات الديكورية على جانبي الشارع وتركيب نافورة للمياه بمحيط متنزه الخليفة وتثبيت المقاعد الخشبية بطول الطريق لاستخدامها لراحة مرتادي المكان.

وفي نفس السياق، تم تطوير ميدان السيدة زينب والذي ارتدى حلة جديدة لاستقبال زواره بعد ان خضع لجهود مكثفة لتطويره شملت كافة ارجاءه ومنها انجاز الحديقة الكبرى ( حديقة قنديل أم هاشم ) لخلق متنفس صحى وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق.

يذكر أن المسار يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب، مرورًا بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية ومنها قبة الأشرف خليل بن قلاوون ومسجد السيدة سكينة والسيدة رقية، كما يضم الشارع أثارًا متنوعة، منها مقام ينسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزًا متنوعة من فنون العمارة الإسلامية.

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