رامى صبرى يكشف سر نجاح أغنيته "حياتى مش تمام" فى زمن الكورونا

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة DMC، النجم رامي صبري، الذي تحدث عن أول أغنية أنتجها بنفسه وهي "حياتي مش تمام".

وقال رامي، إنه اختار هذه الأغنية لتكون سينجل، وأنه اشتراها من الفنان عزيز الشافعي، الذي يجمع بين الكلمات والألحان، ووزعها مع جلال حمداوي.

وأضاف أنه كان متخوفًا من رد فعل الجمهور على الأغنية، التي تحمل لونًا مختلفًا عن أعماله السابقة، لكنه فوجئ بأنها حققت نجاحًا كبيرًا على موقع اليوتيوب؛ وذلك بسبب تزامنها مع انتشار فيروس كورونا، الذي أجبر الناس على البقاء في منازلهم.

وأوضح رامي، أن كلمة "أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها" كانت معبرة عن حالة الحزن والحنين التي شعر بها الكثيرون، وأنه لم يدفع أي مبلغ للترويج للأغنية، وأنه اعتبرها رزقا من الله.