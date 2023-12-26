الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم تريلا بسيارات فى قنا.. وتوجه بإغاثات عاجلة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات بالقرب من مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى بقنا، الذي وقع مساء الإثنين، وأودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.
 
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فريق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وناشدت القباج السائقين تروي السلامة على الطريق والتعامل بحرص خاصة في ظل الشبورة المائية في فصل الشتاء لمنع وقوع وتكرار مثل تلك الحوادث على الطرق.
 

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وجارٍ المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بقنا وتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين.

وزيرة التضامن نيفين القباج مسجد سيدى عبد الرحيم حادث قنا

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