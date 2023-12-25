"كامل الأهلية".. الدستور ترصد أهم شروط حج الجمعيات الأهلية

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس المقبل، قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024.

وحددت الوزارة 3 مستويات للحج وهى:-

1- مستوى أول خمس نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين.

2- مستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي.

3- مستوى اقتصادي ثاني بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

ومن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- مصري الجنسية.

- لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

الفئات الممنوعة من الحج

وأكدت أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية وهم:-

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

كما وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها.

أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

