أمانة الشعب الجمهورى تستعرض مشكلات المواطنين خلال لقائها بأصحاب الورش بمنطقة الحرفيين ببورسعيد

التقت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، برئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لعرض مشكلات المواطنين التي وردت إليها خلال لقائها بأصحاب الورش بمنطقة الحرفيين، وقد تم الاتفاق على بدء العمل التمهيدي لرصف طريق الحرفيين بدءًا من الأسبوع القادم، فضلًا عن حل مشكلات المواطنين الأخرى.

بينما ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ طلب النائب أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بشأن إنشاء مستشفى نقادة المركزي.

من جانبهم، زار كل من النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، والكابتن أحمد عبدالدايم أمين الحزب بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى وفد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، كنيسة القديس يوسف وبطرس الرسول أثناء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك لتهنئة الطائفة الكاثوليكية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

على الجانب الآخر، وفيما يخص نشاط المحافظات، عقدت أمانة محافظة سوهاج، أولى اجتماعاتها التنظيمية لمراكزها المختلفة بمقرات الأمانات (أمانة بندر جرجا- أمانة مركز جرجا جنوب المحافظة)، وذلك لمناقشة عدد من الملفات خلال المرحلة المقبلة أبرزها "تفعيل العضوية، واستقطاب الكوادر من الشخصيات المؤثرة والشباب لعضوية الحزب، فضلًا عن بدء تكوين الوحدات الحزبية بالقرى والنجوع، والعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عدد من الفعاليات التي تخدم المواطن السوهاجي".

وفي سياق مختلف، اختتمت أمانة المرأة ببندر دسوق بمحافظة كفرالشيخ، ورشة العمل الخاصة بتدريب السيدات على أعمال الصدف وتسويقه كمصدر دخل لهن، حيث استمرّت الورشة لمدة أربعة أيام متتالية، كما شارك بها العديد من السيدات، وتم تسليم شهادات لهن وتوزيعها خلال حفل الختام.

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