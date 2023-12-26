3 جثث و20 مصابًا.. أسماء ضحايا تصادم تريلا نقل و4 سيارات بقنا

حصلت "الدستور"، على أسماء ضحايا ومصابي، الحادث الذي وقع اليوم الإثنين، إثر تصادم تريلا في المواطنين و3 سيارات، على كوبري الشيخ يونس بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي بدائرة بندر قنا، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين.



وجاءت أسماء الضحايا والمصابين كالآتي: "قمر فراج، 21 عامًا، وهالة صدقي عبدالصبور، 21 عامًا، وإنجي هشام عبدالسلام، ويوسف محمد يوسف، 23 عامًا، وبغدادي قاسم محمد، 65 عامًا، ومحمد أحمد عبدالمنعم، 18 عامًا، وحسام أبوالفتوح، 47 عامًا، ومحمود، 10 شهور، واسلام أحمد أبوالوفا، 29 عامًا، ومحمود محمد محمود، 52 عامًا، ومحمود رمضان حسن، 30 عامًا، وهيام ممدوح عباس، 20 عامًا.

كما أصيب أيضًا: مشيرة محمد جاد، 35 عامًا، وهبة 21 عامًا، وأيمن ناصر عباس، 32 عامًا، ويحيي منصور عبدالرحيم، 11 عامًا، وزران أحمد السيد، 11 عامًا، وصفاء مصطفى منصور، 22 عامًا، وأحمد جادالرب محمد، 43 عامًا، وابنيه محمود أحمد جادالرب، 4 أعوام، وساندي أحمد جاد الرب، 6 أعوام.



كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا، بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا نقل في ميكروباصين وتروسيكل وتاكسي على كوبري الشيخ يونس بجوار مسجد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا.

وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع 3 أشخاص شخص وإصابة 20 آخرين جراء تصادم تريلا نقل في 4 سيارات بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من إلقاء القبض على قائد السيارة التريلا التي تسببت في الحادث الأليم.