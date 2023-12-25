شعبة الذهب لـ"مساء dmc": التقلب فى أسعار الذهب محلى فقط وننصح المواطنين بعدم الشراء

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري، إن السبب في ارتفاع أسعار الذهب هذه الأيام، هو أن البورصات العالمية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في ختام معاملات الأسبوع الماضي، وهذا انعكس بشكل كبير على أسعار الذهب والمجوهرات.

ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بضرورة تجنب الشراء، مؤكدًا أن التقلب في أسعار الذهب الحالية في مصر فقط وليس العالم.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري، أن جرام الذهب بلغ أعلى سعر تاريخي له، مشيرًا إلى أن الشراء في الوقت الحالي مخاطرة كبيرة.