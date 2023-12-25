الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: إسرائيل دولة لا تحترم القوانين الدولية والإنسانية

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، أن حرب غزة غيرت مفاهيم عديدة وفجرت أسئلة وجودية ليس لها إجابة، قائلا: "إسرائيل دولة تدوس على القوانين الدولية ودول تقدم دعم أعمى وفيتو في وش العالم"، متسائلًا عن ما هي مهمة القانون الآن طالما قانون الغابة يحكم الآن.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المٌذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن قوانين الحياة تنظم حياة المواطنين وحمايتهم وحل الخلافات، إلا أنه بعد حرب غزة القوانين تنظم حياة البشر بما لا يخالف شرع الدول العظمى ويخدم الدول العظمى، مؤكدًا أن معاداة السامية هي سلاح إسرائيل في وجه كل من يهاجمها.

وتابع: "القانون الدولي لحماية البشر وليس لحماية إسرائيل فقط، وفي عام 2000 دعا رئيس وزراء السويد لمنتدى ستوكهولم وشارك به 46 دولة، وغزة تعيش حرب إبادة وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بالمساواة، والإعلان النهائي لمنتدى ستوكهولم عام 2000 ينطبق تمامًا على ما يحدث في غزة".

أسامة كمال إسرائيل الإعلامي أسامة كمال مساء dmc دي ام سي قوانين الحياة سلاح إسرائيل

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