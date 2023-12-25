الاحتفال ببدء تصوير فيلم "نور الريس" بطولة مصطفى كامل وعمرو عبدالجليل

احتفل المطرب مصطفى كامل ببدء تصوير اول أيام فيلمه السينمائي الجديد "نور الريس"، والذي يعيده إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، وحرص عليّ حضور العمل كل من الفنان عمرو عبد الجليل ولطفي لبيب ورانيا التومي وهدى هاني وأمير شاهين وبوسي شاهين ومحمد سليمان والمؤلف محمد سمير مبروك، ومحمد فاروق شيبة، واحتفلوا بتقطيع تورتة الفيلم وسط أجواء من السعادة.

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

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