باحث: نتنياهو يلعب على عامل الزمن لأنه يدرك عدم انتصاره على حماس

قال محمد دراغمة، كاتب وباحث سياسي، إن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال يلعب على عامل الزمن لأنه يدرك أنه لن يستطيع الانتصار على حماس، ولن يستطيع استعادة الأسرى، مؤكدًا أن الوقت يخدمه في البقاء بمكانه لأنه يعلم أنه عند وقف الحرب سيتم محاكمته.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كلما طالت الحرب سيطول بقاء نتنياهو في منصبه والحديث حول أن زيادة الضغط سيعيد الأسرى أثبت فشله، مشيرًا إلى أن إسرائيل والإدارة الأمريكية أدركوا أن القضاء على حماس ليس سهلًا لأنها فكرة قبل أن تكون قوة عسكرية.

خطة للخلاص من نتنياهو بحزب الليكود

وتابع، أنه قبل أسابيع كان هناك أخبار بأن مجموعة الليكود يدبرون خطة للخلاص من نتنياهو لأنه بات عبئا على الحزب، وهناك أحزاب يرفضون التحالف معهم بسبب نتنياهو، بينما هم على استعداد للتحالف تحت قيادة أي رئيس حكومة غيره.