الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسلح لاتجاره في المخدرات بالخانكة بعد ظهوره على فيسبوك

المتهم وشريكه
المتهم وشريكه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا سلاح نارى مصحوب بتعليقات متضمنة قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) وتبين قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة) وضبط بحوزتهما (بندقية آليه 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - 2 طبنجة "محدثة صوت" - 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية – كميات من المواد المخدرة "الحشيش - الهيروين – الآيس").

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو فيس بوك ركز شرطة الخانكة مقطع الفيديو عنصر إجرامي

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