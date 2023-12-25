الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ما تيجى حبّة".. تحليل نفسى لأغنية روبى الجديدة 3 ساعات متواصلة

روبي
روبي

طرحت الفنانة روبي، أمس، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "3 ساعات متواصلة" عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، بالتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

وقالت روبي في كلمات أغنيتها الجديدة: 

"ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيّك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك".

"الدستور" في السطور التالية ترصد تأثيرا مثل هذه الكلمات على المستمع، ولماذا يركز بعض المطربين على الإيحاءات لجذب الانتباه.

د.علي عبدالراضي، إخصائي نفسي اعترف لـ"الدستور" بموهبة روبي الفنية وأنها تستطيع أن تشد الانتباه بطريقة أو بأخرى، وهو ما نجحت فيه بأن جذبت الانتباه بطرحها المزيد من الأغاني التى تحمل كلمات جريئة تحمل كثيرا من الإيحاءات.

أضاف عبدالراضي: "اعتاد جمهور روبي على مثل هذه الكلمات فهي تحمل أكثر من معني مما يحرك عند المستمع مشاعر لا يصح للأطفال ولا ينصح بسماعها حتى المراهقين، فهي بمثابة أغنية "لجلب الحبيب" على حد وصفه، خاصة أن هذه الأغنية مقتبسة من الفلكور المصري عن طريق زوجة تغني لزوجها من أجل الدلال عليه. 

واستكمل: غيرت روبي من طريقتها الفترة الأخيرة في لفت الانتباه في الماضي كانت تركز على الحركة والاستعراضات، لكن حاليًا الإيحاءات اللفظية هى التي اعتمدت عليها في كلمات أغنياتها التي أصبحت الهدف من أجل الاستمرار والتواجد:

"على عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق".

المنصات الغنائية الرقمية الملحن عزيز الشافعي روبي أخر أعمال روبي الفنية

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