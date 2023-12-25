باحث سياسى: الحروب بالسنوات المقبلة لن تكون تقليدية

قال توفيق حميد، الباحث السياسي، إنه يوجد توجه عالمي لزيادة الإنفاق العسكري نظرًا للأحداث العالمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نوعًا من الصراع التكنولوجي.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع بالمرحلة المقبلة لن تكون تقليدية ولكن ستكون صراعًا تكنولوجيًا، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي زادت في ميزانية الدفاع ستتجه داخليًا لزيادة التكنولوجيا.

بوتين يريد توفير أموال الحرب بأوكرانيا لتطوير الصناعات الداخلية العسكرية

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال منذ يومين إنه لا مانع لديه أن يكتفي بما حدث في أوكرانيا ويكفيه المدن التي ضمها ويوقف القتال، مؤكدًا أنه يريد أن يوفر الأموال لتطوير الصناعات الداخلية العسكرية.