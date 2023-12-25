الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: الحروب بالسنوات المقبلة لن تكون تقليدية

الصراع التكنولوجي
الصراع التكنولوجي

قال توفيق حميد، الباحث السياسي، إنه يوجد توجه عالمي لزيادة الإنفاق العسكري نظرًا للأحداث العالمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نوعًا من الصراع التكنولوجي.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع بالمرحلة المقبلة لن تكون تقليدية ولكن ستكون صراعًا تكنولوجيًا، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي زادت في ميزانية الدفاع ستتجه داخليًا لزيادة التكنولوجيا.

بوتين يريد توفير أموال الحرب بأوكرانيا لتطوير الصناعات الداخلية العسكرية

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال منذ يومين إنه لا مانع لديه أن يكتفي بما حدث في أوكرانيا ويكفيه المدن التي ضمها ويوقف القتال، مؤكدًا أنه يريد أن يوفر الأموال لتطوير الصناعات الداخلية العسكرية.

باحث السياسي المرحلة المقبلة الصراع التكنولوجي ميزانية الدفاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

الكنائس تبدأ الاحتفال بـ«عيد الميلاد»: «نُصلى لله كى تتوقف الحروب»

آخرهم مارك زوكربيرج.. مشاهير صنعوا مخابئ خوفًا من الحروب والأوبئة

عاجل.. نيويورك تايمز: السيسى زعيم إقليمى.. وقضية فلسطين كشفت موهبته فى التعامل مع الحروب والأزمات

محمد صالح رجب: الحروب والكتابة الإبداعية ذا أثر متبادل

أستاذ علاقات دولية: التغيرات المناخية لا تقل أهمية عن قضايا الحروب

ملك الأردن: الحروب تزيد التهديدات البيئية على مستوى العالم

وزير المالية: 50.9% زيادة فى الإنفاق الفعلى على الدعم بنهاية يونيو 2023

الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعى فى ميزانية العام المقبل

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس !

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟