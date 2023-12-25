الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يحيى خليل يبدأ العام الجديد بحفلين فى الإسكندرية والقاهرة.. تعرف على موعد الحفلين

الموسيقار يحيي خليل
الموسيقار يحيي خليل

يفتتح الموسيقار يحيي خليل العام الجديد بحفلين في الإسكندرية والقاهرة، حيث يحيي حفله الأول في أوبرا الإسكندرية في الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 5 يناير المقبل، يليه حفل في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وذلك يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وخلال الحفلين يقدم الموسيقار يحيى خليل عددًا من أعماله الخاصة، إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما يقدم لجمهوره من أعمال عظماء الموسيقى العربية، محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم.

وقد نشر يحيى خليل على صفحته الشخصية منشورًا يحمس فيه جمهوره من مدينة الإسكندرية للحفل القادم، حيث قال (إسكندرية يا أهل إسكندرية يوم الجمعة 5 يناير لقائي معكم ومع كل أصدقائي وحبايبي على مسرح سيد درويش في ليلة خاصة مع بداية 2024 مليانة حب وأمل).

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي، إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم يحيى خليل مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من البلدان منها إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغيرها، ليصبح الآن رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.

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