الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"عقار" للشعب السودانى: القوات المسلحة السودانية منتصرة بعزيمتها وصبرها

مالك عقار
مالك عقار

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، أن القوات المسلحة السودانية منتصرة بعزيمتها وصبرها، داعيًا الى عدم  ‎الالتفات إلى الشائعات ومخططات اغتيال المعنويات التي يتم نشرها في السودان. 

وقال مالك عقار اليوم الإثنين، في خطابه بمناسبة تطورات الأوضاع بالبلاد أن توسع دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة، وحاضرتها مدينة ودمدني، مقلق وتسبب في إحباط للشعب السوداني، لكن نطمئنكم أن هذا التمدد لا يعني انتصار قوات التمرد على السودانيين والجيش السوداني، فالحرب تقليدياً يشوبها تقدم وتأخر، مد وجزر، فالحرب كر وفر، وفق معطيات المعركة والمعطيات الوقتية، اطمئنكم أن قادتنا العسكريين على دراية بجميع مخاوفكم، وكل عثرة في الحرب هي تجربة لتجويد ما بعدها، والقيادة العسكرية تدرس ذلك، وتتهيأ لخوض معركة النصر.

كما دعا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلي تبني قضايا الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة، وحمل تطلعاته ورغباته كمسئولية وأولوية وتكوين جبهة عريضة، وعدم ترك الساحة للتنظيمات التي تدعم التمرد تحت مسميات عديدة، وتسعى لاختطاف الصوت المدني، وتسويق الأوهام، للشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والعالمي.

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وحث القوي الوطنية علي قيادة العملية السياسية في السودان، لتأسيس الدولة السودانية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز،  وأخذ زمام المبادرة. 

وجاء في خطابه بقوله، أترحم، على شهداء الحرب الوجودية من المدنيين والعسكريين، وعاجل الشفاء للجرحى، أخاطبكم، وقد مرت تسعة أشهر منذ أن بدأت هذه الحرب المسمومة، حرب الاستيطان والاحتلال، حرب الاغتصابات والسلب والنهب، حرب انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

مالك عقار السودان القوات المسلحة السوادانية التمرد الحرب

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