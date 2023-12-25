الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنوب سيناء تكرم "المزارع المثالي" لتشجيع الفلاحين (صور)

التكريم
التكريم

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء تكريم المزارع المثالي المهندس أيمن المغربي، برعاية وزير الزراعة السيد القصير واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

واستقبل د.محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، المهندس أيمن المغربى، أحد أهم المستثمرين والمزارعين الجادين  فى قطاع الزراعة بالمحافظة.

وأهدى مدير مديرية الزراعة المهندس أيمن المغربي، شهادة التكريم بحصوله على المزارع المثالى من خلال وزارة الزراعة.

كما أوضح الدكتور محمد شطا، أن تكريم المهندس ايمن بمثابة تشجيع لجميع المزارعين وصغار المستثمرين؛ لأن يحذو حذوه فى الجدية والاجتهاد فى العمل بالقطاع الزراعى  وكونهم أحد بل وأهم الدعائم التى تنبنى عليها عملية التنمية الزراعية المستدامة.

وفى السياق، أعرب المهندس أيمن المغربي، عن شكره الموصول لجميع القيادات والمسؤولين بوزارة الزراعة ود.خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد شطا للاهتمام بتحفيز وتشجيع المزارعين والمستثمربن نحو الاستثمار فى قطاع الزراعة بجنوب سيناء من خلال ما يتم تقديمه من دعم وتسهيلات ومتابعات مستمرة بهدف الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج.

سيناء جنوب سيناء المزارع المثالي تكريم وزير الزراعة

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