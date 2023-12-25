"ذبحه قدام عينينا".. القصة الكاملة لتمزيق جسد شاب بسبب خلافات الجيرة بحلوان

«ذبحه قدام عينينا في الشارع»، واقعة مأساوية تعرض لها شاب في الشارع خلال مشاجرة عنيفة مع أحد جيرانه بسبب خلافات حول الجيرة وخلافات سابقة بينهما في منطقة حلوان.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت مع خلاف سابق بين جيران في منطقة تقسيم حلوان، بمنطقة المعصرة، وتبين أن الخلاف تجدد بسبب احتكاك بين الطرفين في الطريق العام، تطور الأمر إلى مشاجرة استخرج على آثرها المتهم سلاح أبيض ووجه طعنات نافذة للمتهم في رقبته.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن خلافات الجيرة هي السبب حيث تطور الأمر لمشاجرة قام علي أثرها الجاني بطعن الضحية في رقبته باستخدام «مطواة» وعندما حاولنا التدخل ومنع التشاجر هددنا المتهم بالاقتراب وعندما طعنه فر هاربًا وحاولنا إنقاذه ونقله للمستشفى لكنه توفى قبل ذلك.

بلاغ قسم شرطة حلوان

كان ورد بلاغ للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة تقسم المعلمين بحدائق حلوان، بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.



وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص الأولي تبين نشوب مشاجرة في الشارع بين مجموعة شباب بسبب خلافات الجيزة، ومقتل أحدهما خلال المشاجرة.

وبإحراء التحريات تبين مقتل شاب يدعي "رجب.م.ر"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

قرارات النيابة العامة

أمرت النيابة بعرض جثة شاب قتل علي يد جاره، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي، كانت النيابة أمرت بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات.