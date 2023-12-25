بينهم طفلة.. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجة بـ"كارو" ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، الإثنين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة كرو بطريق بهبشين - دنديل بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة كرو بطريق بهبشين - دنديل بمركز ناصر وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلي أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم يوسف عبد الناصر فتحي 22 سنة، طالب مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وشروق فرج مرعي 6 سنوات مصابة بجروح وكدمات، ونورا حسين عبد الحميد 45 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإسلام سيد محمد 16 سنة، طالب مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ودعاء فرج مرعي 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وجميعهم مقيمون بقرية بهبشين.

وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي سياق آخر، شهدت محافظة بنى سويف، إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق بنى سويف الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بنى سويف الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

على الفور، انتقلت 4 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.