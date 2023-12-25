بعد وصفها بالجريئة.. تعرف على كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة لروبى

اثارت أغنية الفنانة روبي الجديدة الجدل، التي حملت أسم "3 ساعات"، حيث تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الأغنية وكلماتها التي وصفها البعض بالجريئة، في السطور التالية نقدم كلمات الأغنية.

كلمات الأغنية:

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر، من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء، نطفى نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هرسيك، تاني ساعه هسرح بيك، تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة

ما تيجي سنه وأجي سنه نصطفي، المشاكل تختفي، كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفي

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقة

ماله بحر إسكندريه ماله بحر الغردقة

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا يا ولا يا ولا

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصلة.