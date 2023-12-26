محافظ البحيرة يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور ممثلي الشعبة الهندسية ومنسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة وممثلي مركزي أبو المطامير وكفر الدوار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ونسب تنفيذ المشروعات وتذليل المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة

وأكد اللواء السكرتير العام على أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتي تعمل على تغيير شكل الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، حيث شهدت البحيرة طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات وذلك بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة

وأشاد اللواء محمد شوقي بدر، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، مشددًا على تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات المحافظة لتنفيذ أسرع المعدلات واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود شركات المرافق المختلفة والأعمال والإنشاءات المكلفين بتنفيذها، وكذا مراجعة الأعمال الجارية حيث تم التوجيه، بدفع العمل وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة.

ومن الجدير بالذكر، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتم تنفيذها بـ6 مراكز لخدمة ما يقرب من 3.5 مواطن بحراوى بعدد 42 قرية (42 وحدة قروية- 239 عمودية- 3967 تابع)، وبتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه لتنفيذ 3915 مشروعًا.