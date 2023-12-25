كلمات أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة (فيديو)

طرحت النجمة روبي أمس الأحد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان 3 ساعات متواصلة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وأثارت روبي الجدل عقب طرح أغنية “3 ساعات متواصلة” مباشرة وذلك بسبب كلماتها الجريئة والتي اعتبرها البعض بانها لا تليق أن تقدم في عمل غنائي والتي ألفها عزيز الشافعي.

وعلى الفور قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر كلمات الأغنية والسخرية منها فيما انقتد عدد كبير الفنانة روبي واختيارات اغنياتها الفترة الأخيرة الغير موفقة.

كلمات أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

وتقول كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة:

“ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق”.

صناع أغنية 3 ساعات متواصلة

وتعاونت النجمة روبي في أغنية "3 ساعات متواصلة" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.