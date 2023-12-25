الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كلمات أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة (فيديو)

روبي
روبي

طرحت النجمة روبي أمس الأحد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان 3 ساعات متواصلة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 3 ساعات متواصلة

وأثارت روبي الجدل عقب طرح أغنية “3 ساعات متواصلة” مباشرة وذلك بسبب كلماتها الجريئة والتي اعتبرها البعض بانها لا تليق أن تقدم في عمل غنائي والتي ألفها  عزيز الشافعي.

روبي تطرح أغنية 3 ساعات متواصلة (فيديو)

مصطفى كامل يوضح حقيقة اجتماع نقابة الموسيقيين حول أغنية "روبى"

وعلى الفور قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر كلمات الأغنية والسخرية منها فيما انقتد عدد كبير الفنانة روبي واختيارات اغنياتها الفترة الأخيرة الغير موفقة.

 

كلمات أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

وتقول كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة: 

“ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق”.

 

صناع أغنية 3 ساعات متواصلة

وتعاونت النجمة روبي في أغنية "3 ساعات متواصلة" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

رامي جمال يطرح أغنية جديدة تجمعه بزوجته خلال أيام (فيديو)

أحمد شيبة يقدم أغنية "أبلكيشن" من فيلم "كارت شحن" (فيديو)

روبي 3 ساعات متواصلة أغنية “3 ساعات متواصلة” عزيز الشافعي أغنية 3 ساعات متواصلة كلمات أغنية روبي الجديدة كلمات أغنية “3 ساعات متواصلة”

مواد متعلقة

رامي جمال يطرح أغنية جديدة تجمعه بزوجته خلال أيام (فيديو)

المطربة بوسي تحتفل برأس السنة بحفلين غنائيين

الأربعاء.. القومي للمسرح يكرم المؤرخ المسرحي عمرو دوارة

كزبرة ونور النبوى يقدمان الأغنية الدعائية لفيلم "الحريفة" (فيديو)

"كله فالصو".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" غدًا

بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.. الأوبرا تنظم حفلًا لمركز تنمية المواهب غدًا

الأربعاء.. عرض فيلم "رحلة العائلة المقدسة" بمركز الثقافة السينمائية

روبي تطرح أغنية 3 ساعات متواصلة (فيديو)

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية