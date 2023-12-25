الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل يوضح حقيقة اجتماع نقابة الموسيقيين حول أغنية "روبى"

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أكد الفنان مصطفى كامل،  نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يأخذ قرارًا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى، أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا، كما تداول البعض، مضيفًا في بيان صحفى أصدره أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.

مصطفى كامل يصدر بيانًا بخصوص اجتماع نقابة الموسيقيين حول أغنية روبى

كانت تداول مؤخرًا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها، كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.

طرحت الفنانة روبي، أمس، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تقول كلمات الأغنية:

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهى من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

 

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