4.5 مليار جنيه صافي أرباح بنك القاهرة خلال الربع الثالث 2023

بنمو 57%

كشفت نتائج أعمال "بنك القاهرة" عن تحقيق نموًا ملحوظًا بكافة قطاعات الأعمال بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبما يفوق المعدلات المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

ووفقًا للقوائم المالية، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزة تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بكافة قطاعات العمل بالبنك، مؤكدًا استمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة التي تعزز من دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفي المصري.

كما أكد "فايد" أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 3202 بلغت 5.1 مليار جنيه.

كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 38.28% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023.

وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نموًا في إجمالي الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2202 بنسبة نمو 18%، مدعومًا بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نموًا كبيرًا خلال العام المالي 2023، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 24.3 مليار جنيه بمعدل 10% لترتفع إلي 274.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 58% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 158.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 42% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 115.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 30.3 مليار جنيه لتصل إلى 170.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2202 بمعدل نمو 22%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 62% بنهاية سبتمبر 2023.

واستكمالًا لما حققه بنك القاهرة في مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الثالث من عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر ذلك عن تحقيق نموًا برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 215. مليار جنيه لتصل إلى 282. مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 23%.

وفي إطار دور البنك في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وصل عددها إلى 53 مركزا ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ19.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فضلًا عن استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق أخصائيين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري تحقيقًا لأهداف الشمول المالي وضم المشروعات غير الرسمية دعمًا للاقتصاد الوطني.

وفي مجال التجزئة المصرفية، فقد بلغ رصيدها بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نحو 59.1 مليار جنيه مقارنة بـ 47.1 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبمعدل نمو 26%، واستنادًا لخبرة بنك القاهرة الممتدة على مدار أكثر من 20 عام في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، سجل الرصيد بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نحو 9.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه وبمعدل نمو 27%.

وفي مجال البطاقات، يحرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع، وبلغت الزيادة في عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 19% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 46% في رصيدها ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى 71.4 مليار جنيه بالمقارنة بنهاية 2022 والبالغ 1.01 مليار جنيه.

فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمانية بأنواعها بنهاية الربع الثالث 15% مقارنة بنهاية 2022، لتصل إجمالي عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.4 مليون بطاقة.

هذا وقد شهد الربع الثالث من عام 2023 إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة مثل التقسيط المجاني والكاش باك للعملاء لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والاستخدام، بالإضافة إلى امكانية التقسيط بدون فوائد خلال العام من شبكة متاجر مختارة على مستوى الجمهورية، وكذلك الاستفادة من برامج التقسيط المختلفة التي يقدمها البنك والتي تصل إلى 60 شهرا على جميع المعاملات.

وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 262 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2023، وبعد نجاح إطلاق بطاقات ميزة للأفراد، قام البنك بإطلاق بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لعملائه من المؤسسات والشركات والتي تتيح إمكانية سداد النفقات والمدفوعات الحكومية والشراء من التجار بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى لتسهل على قطاع المؤسسات والشركات إجراء التعاملات بسهولة وبطريقة آمنة، وقد تم تفعيل نحو 181 ألف بطاقة، وتعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التي يطرحها البنك لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات فى إطار استراتيجية البنك لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمي.

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة داخل جمهورية مصر العربية في توجهاته نحو التحول الرقمي والتطوير في التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشيًا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم مبادرة الشمول المالي، حيث تم إصدار أكثر من 400 ألف بطاقة تيلدا Telda حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023 بالتعاون مع شركة تيلدا Teldaعن طريق إصدار بطاقة مدفوعة مقدمًا يتم ربطها بتطبيق شركة تيلدا Telda الإلكتروني للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم اليومية.

هذا وقد شهدت خدمة المحفظة الإلكترونية قاهرة كاش إطلاق خدمة الاشتراك الذاتي بالمحفظة لعملاء بنك القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول "قاهرة كاش" دعمًا لجهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للعملاء، كما تم تفعيل ما يقارب نحو 400 خدمة من خدمات المدفوعات المختلفة، بالإضافة لتقديم خدمتي السحب والإيداع النقدي في المحفظة من خلال أكثر من 300 ألف منفذ في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكبر الشركات في مجال المدفوعات الإلكترونية ومن أبرزهم فورى وأمان.

ويسعي بنك القاهرة دائمًا لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فوريًا من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الالكترونية، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 2.7 مليون معاملة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 بإجمالي تعاملات 3.9 مليار جنيه مصري، وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 228 ألف محفظة بنهاية الربع الثالث من عام 2023.

هذا وقد شهدت خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال الربع الثالث من عام 2023 طفرة في عدد العملاء المشتركين وصولًا إلي حوالي 677 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 44%، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chabot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزي المصري دعمًا لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة ولحظية.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1670 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي47 مليون معاملة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 97 مليار جنيه مصري.

كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني في استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكتروني statement-E التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 50 ألف عميل بنهاية الربع الثالث لعام 2023 بزيادة 117% عن عام 2022.

ودعمًا للشمول المالي، نجح البنك في استقطاب نحو 156 الف عميل جديد بنهاية الربع الثالث من عام 2023 ليصل عدد العملاء الأفراد إلى 3.8 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2023، ويحرص البنك على المشاركة فى كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقًا للشمول المالي لضمان إدماج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية وكذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكيناتPOS ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام بنك القاهرة باتخاذ عدة إجراءات لخدمة ذوى الهمم ولتيسير رحلتهم البنكية، فضلًا عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات "وفـــر" بأنواعها المختلفة والتي تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف.

ويعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًا، من خلال مجموع فروعه البالغة نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام البنك منذ بداية العام المالي 2023 بافتتاح فرع جديد بمنطقة الزمالك ونقل 3 فروع الى مواقع أكثر تميزا وتشمل فرع مغاغة بالمنيا وفرع الاسماعلية بالإسماعلية وفرع الشهداء بالسويس.

وفي إطار جهود البنك في مجال الاستدامة والتمويل المستدام، وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية شراكة لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي إطار المشروع ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء تقييم داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل استراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.

وتتويجًا لما حققه البنك من إنجازات متتالية خلال عام 2023، حصد البنك العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة وذلك من كبرى مؤسسات التقييم العالمية والتي تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم، ومن أبرز تلك الجوائز حصول البنك على الجائزة البلاتينية كأفضل بنك بالشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة وفقًا لما أعلنه "منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة Global SME Finance Forum" والذي يتم إدارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، كما حصل البنك على Elite Quality Award من بنك جي بي مورجان Morgan JP لعام 2023 والتي يمنحها سنويًا لأكثر البنوك نموًا ودقة في مجال المدفوعات التجارية الدولية تقديرًا لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة وفقًا لمعايير الأداء التي حددها جى بى مورجان محققًا معدل استثنائي في دقة المدفوعات (STP) والتي بلغت 99.95%، كما حصل البنك على شهادة الأيزو 27001 تتويجًا لجهوده في مجال تعزيز أنظمة أمن المعلومات وتوافق البنك مع كافة المتطلبات التي حددها المعيار بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الأمن السيبراني وقدرته على حماية المعلومات الحساسة للعملاء والمؤسسة ذاتها، كما يعكس التزام البنك بضمان سلامة وأمن المعلومات التي يتعامل معها، فضلًا عن حصول البنك على 3 جوائز من مؤسسةEMEA Finance أحد أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المال والبنوك وذلك خلال الاحتفالية السنوية التي أقامتها المؤسسة بلندن للإعلان عن جوائزها لعام 2022 على مستوى اقليم اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، حيث حصل البنك على جائزة أفضل تمويل صناعيBest industry Deal، وجائزة أفضل هيكلة تمويلية Best Restructuring in EMEA، وجائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية في افريقيا Best Local Currency Loan in Africa، كما قامت مؤسسة GFC Media Africa بمنح جائزة أفضل صفقة تمويلية بالقطاع الصناعي لعام 2022 عن أحد العمليات التمويلية في مجال صناعة السكر، وقد شارك البنك في تلك الصفقة كمرتب رئيسي أولى وبنك حساب خدمة الدين، كما حصد بنك القاهرة جائزةagazine International Business M كأفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2023 “Best CSR Bank in Egypt” استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي يتبناها البنك، وكذلك الأنشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية.

وتواصلت جهود البنك فى مجال التنمية المجتمعية من خلال مساندة العديد من القطاعات الحيوية ومن أبرزها مجال التعليم من خلال التعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا حيث يقوم البنك بتقديم 40 منحة دراسية لطلاب الجامعة بهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والنقص في الكفاءات في مجال التكنولوجيا، كما سيتم تخصيص قاعة محاضرات بالجامعة باسم وشعار بنك القاهرة، فضلًا عن قيام البنك بتقديم 25 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما قام البنك بتقديم منح دراسية للطلاب بجامعة المنصورة الجديدة وجامعة النيل، فضلًا عن سداد الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما يستكمل البنك تعاونه مع مؤسسة Egypt ENACUTUS لربط معارف الطلاب بمجتمعات ريادة الأعمال، وفى اطار مواصلة جهوده في دعم القطاع الطبي قام البنك بتوجيه مساهماته لصالح مستشفى الهلال الأحمر بطنطا، ومستشفى الناس لعلاج الحالات المرضية من حديثي الولادة، كما تبرع البنك لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لصالح مستشفيات شفاء الأورمان، كما يدعم البنك مؤسسة مجدى يعقوب للقلب من خلال توفير Adult warn unit تحتوى على 31 غرفة ومنطقة للتمريض لتوفير الرعاية للمرضى قبل وبعد العمليات وتزويدها بكافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، كما يساند البنك مؤسسة فاهم للدعم النفسي للمساهمة فى مساعدة المرضى النفسيين واسرهم لفهم طبيعة المرض النفسي وكيفية التعامل معه، كما تبرع البنك لصالح جمعية الدكتور مصطفى محمود لشراء جهاز أشعة ليزر أرجون لخدمة مرضى العيون، واستمرارا لجهود البنك في مجال الحفاظ على البيئة، يستكمل البنك الشراكة بالمرحلة الثانية من مبادرة " شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كما قام البنك بالتبرع لمؤسسة روتاري لدعم بعض الأنشطة التي تقدمها الجمعية، ويواصل البنك دعمه لحملة شتاء آمن لتوفير البطاطين للأسر الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن مساندة الأسر المستحقة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وفى مجال التأهيل والتشغيل وخلق فرص العمل، يستكمل البنك شراكته مع جمعية الأورمان لتقديم قروض حسنة دوارة تدر دخل مستدام للفئات الأكثر استحقاقًا.