متطرقًا إلى العدوان الإسرائيلي.. "الملك تشارلز" يدعو إلى الرحمة في خطاب عيد الميلاد

استغل ملك بريطانيا تشارلز الثالث بثه الثاني بمناسبة عيد الميلاد، للدعوة إلى التعاطف في مواجهة الصراع العالمي، مع احتدام الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، واستمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال تشارلز: "في وقت يتزايد فيه الصراع المأساوي حول العالم، أدعو الله أن نتمكن أيضًا من بذل كل ما في وسعنا لحماية بعضنا البعض"، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

أضاف تشارلز: "تبدو كلمات يسوع ذات صلة أكثر من أي وقت مضى: "افعلوا بالآخرين كما تحبون أن يفعلوا بكم"."

كما تطرق الملك البالغ من العمر 75 عامًا، والذي كان مدافعًا متحمسًا عن قضايا المناخ معظم حياته، وتحدث مؤخرًا في قمة المناخ COP28، إلى البيئة أثناء إلقاء خطابه.

حيث أكد "تشارلز" أنه بعد عقود من الحملات البيئية، استوحى "إلهامًا كبيرًا" من رؤية "وعي متزايد حول كيفية حماية الأرض وعالمنا الطبيعي باعتباره الوطن الوحيد الذي نتقاسمه جميعًا".